İşte Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.
AK Parti Ankara'da 3 ilçede aday göstermedi ve bu ilçelerde MHP adaylarını destekleme kararı aldı. İşte o adaylar:
"Akyurt: Hilal Ayık Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan
Keçiören: Turgut Altınok
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
Etimesgut: Enver Demirel (MHP)
Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)
Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP)"
(İHA)