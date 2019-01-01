İşte Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.

AK Parti Ankara'da 3 ilçede aday göstermedi ve bu ilçelerde MHP adaylarını destekleme kararı aldı. İşte o adaylar:

"Akyurt: Hilal Ayık Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

Etimesgut: Enver Demirel (MHP)

Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP)"

(İHA)

Kaynak: İHA