İşte Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları

İşte Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.

AK Parti Ankara'da 3 ilçede aday göstermedi ve bu ilçelerde MHP adaylarını destekleme kararı aldı. İşte o adaylar:

"Akyurt: Hilal Ayık Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

Etimesgut: Enver Demirel (MHP)

Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP)"

(İHA)

Kaynak: İHA
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