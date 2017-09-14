İşte Android Sürümlerinin Güncel Kullanım Oranları!

Google her ay olduğu gibi bu ay da Android kullanım istatistiklerinin paylaşımı gerçekleştirdi. Google Play ziyaretleri tabanlı olarak hazırlanan verilere göre Android Nougat kullanım oranı artış gösteriyor.



Android Nougat yüzde 15.8 oranına ulaştı!



Android 7.0 Nougat yavaş ama emin adımlarla yaygınlaşmaya devam ederken, Gingerbread ve Ice Cream Sandwich sürümleri ise liste dışı kalmak üzere. Android Nougat 7.0 ve 7.1 toplamda yüzde 15.8 oranının sahibi. Diğer taraftan, en güncel sürüm olan Android 8.0 Oreo henüz listeye girişini gerçekleştiremedi. Oreo sürümünün henüz çoğu cihaz için sunulmamış olması sebebiyle dağıtım rakamlarının henüz listede yer almadığı söyleyebiliriz. Kullanım oranının ise yüzde 0.1"in altında olduğu düşünülüyor.







Android 6.0 Marshmallow hala en büyük kullanım oranının sahibi konumunda. Dünya çapındaki tüm Android cihazların yüzde 32.2"sinin Marshmallow kullandığı görülüyor. Bu sürümü Lollipop 5.0 ve 5.1 toplamda yüzde 28.8 ile takip ederken Nougat ise üçüncü.