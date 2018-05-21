İşte AK Parti'de Liste Dışı Kalan Ağır Toplar

AK Parti'nin 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları belli oldu. Erdoğan'ın onayının ardından YSK'ya sunulan listede partinin birçok emektar ismi liste dışı kaldı.

ŞAMİL TAYYAR VE BURHAN KUZU LİSTE DIŞI KALDI

AK Parti'de Burhan Kuzu ve Şamil Tayyar aday gösterilmedi. Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç listede yer aldı.

EMEKTAR İSİMLER LİSTE DIŞI KALDI

AK Parti'de milletvekili listeleri kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından son şeklini alan listeler YSK'ya teslim edildi. AK Parti'nin emektar isimleri Burhan Kuzu, Şamil Tayyar, Metin Külünk, Mehmet Şimşek, Mehdi Eker, Nihat Zeybekci, Naci Ağbal, Orhan Miroğlu, Galip Ensarioğlu VE Mehmet Metiner YSK'ya sunulan aday listesinde yer almadı.