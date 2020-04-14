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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İsmail Efe, Bursa, EFE, Güncel

İşte adam olacak çocuk

Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kendi imkanlarıyla bir senede toplayarak kumbarasına attığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:47
İşte adam olacak çocuk

Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kendi imkanlarıyla bir senede toplayarak kumbarasına attığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler sürüyor.

Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini ailesine söyledi. İsmail Efe'nin bu isteğini üzerine çok sevinen babası Bilal Okay polis ekiplerine haber verdi. Küçük Efe'nin isteğine çok sevinen polis ekipleri, evine giderek İsmail Efe'ye ulaştı. İsmail Efe'nin 1 yıl boyunca kendi imkanlarıyla topladığı parayı almaya giden polis ekipleri, "Küçük kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Emanetini ilgili yere ulaştıracağız. Herhangi bir ihtiyaç duyduklarında 155'i arayabilirler" diyerek parayı ulaştırmak üzere bankaya götürdü.

"Aslında ben daha bu paraları biriktirirdim ama baktım herkes bağış yapıyor ben de yapmak istedim"

Bir yılda kendi imkanlarıyla parasını biriktiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına bağışlayan İsmail Efe Okay, "155'i aradım. Bekledim biraz sonra açtılar. 'Kumbaramdaki parayı bağışlamak istiyorum' dedim. Oradaki abiler de tamam bekle yarın geleceğiz dedi. Bugün de geldiler yüz elli demiştim ama şu anda 200 liram var kumbaramda. Onların hepsini vermek istiyorum. Aslında ben daha bu paraları biriktirirdim ama baktım herkes bağış yapıyor ben de yapmak istedim. Yüce Rabbim inşallah herkesi bu korona virüsünden korur" dedi.

Çocuğunun yardım kampanyasına bağışı için mutlu olduğunu söyleyen baba Bilal Okay ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' olarak başlattığı kampanyaya oğlum katılmak istedi. Kumbarasında biriktirdiği paralarını bağışlamak istedi. Ben de 155'i arayarak polis ekiplerine söylemesini belirttim. Kendisi 155'i arayarak ben bağış yapmak istiyorum dedi. Sağ olsun polislerimiz de geldi. Teşekkür ediyoruz. Bağış yapmak güzel bir şey" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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