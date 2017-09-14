İşte 5. Haftanın Hakemleri
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden ilan edilen listeye göre; 15, 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Kayserispor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
...
16 Eylül Cumartesi
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
...
17 Eylül Pazar
17.00 Osmanlıspor - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
17.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halis Özkahya
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
...
18 Eylül Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
(İHA)