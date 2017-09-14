İşte 5. Haftanın Hakemleri

İşte 5. Haftanın Hakemleri

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

İşte 5. Haftanın Hakemleri

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden ilan edilen listeye göre; 15, 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kayserispor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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16 Eylül Cumartesi

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

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17 Eylül Pazar

17.00 Osmanlıspor - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

17.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halis Özkahya

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

20.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

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18 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

(İHA)