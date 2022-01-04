ZONGULDAK (İHA) - İstavrit yoğunluğu balıkçıların yüzünü güldürdü

ZONGULDAK - Zonguldak'taki istavrit yoğunluğu hem balıkçıların hemde vatandaşların yüzünü güldürdü.

Zonguldak'ta hamsiden umduğunu bulamayan balıkçılar umudunu İstavrite bağladı. Dün gece denize açılan balıkçılar onlarca kasa istavritle karaya geldi. İstavrit tezgahlarda Kg'sı 20 TL'den satışa çıkarıldı. Vatandaşların da İstavrite ilgi göstermesi balıkçı esnafını memnun etti. Öte yandan balıkçılar bu sezonu istavritle kapatmayı hedefledikleri söyledi.

Balık hali esnafı Oktay Ertürk, "İstavrit bu sene çok. Şuanda 20 TL en ucuz istavrit. Şuanda hamsiyi unuttum gibi birşey. Palamut zamanı geçti. En iyi istavritle mezgit. İstavrit geçen sene olmadı bu sene oldu. Boyları da kurtarıyor. İstavrite ilgi de var. Şuanda en ucuz balık. Sezonu istavrit ve mezgitle kapatırız" dedi.