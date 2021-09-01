İstavrit Tekirdağ'da tezgahları süslemeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstavrit Tekirdağ'da tezgahları süslemeye başladı

İstavrit Tekirdağ'da tezgahları süslemeye başladı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle tutulan balıklar, Tekirdağ'daki tezgahlarda yerini aldı.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle tutulan balıklar, Tekirdağ'daki tezgahlarda yerini aldı.

Yeni sezonda tezgahlar, balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan istavritle şenlendi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu sezonun istavrit bereketiyle başladığını söyledi.

Balıkçıların geçen av sezonunda müsilaj (deniz salyası) nedeniyle mağdur olduğunu hatırlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Balıkçılarımız uzun bir aradan sonra denize açıldı, ağlarına istavrit takıldı. İstavrit sezon başında balıkçıları sevindirecek gibi duruyor. Bu yıl fiyatlar da uygun. Vatandaşlarımız afiyetle istavrit yiyecek. Bazı vatandaşlarımız müsilajdan dolayı balık yemekten çekiniyordu. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok, denizde salya kalmadı."

Balıkçı Hasan Erol da yüzlerinin istavritle güldüğünü ifade ederek, "Dün akşam itibarıyla balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Sıcakların etkili olması nedeniyle aşırı bir balık bolluğu yaşanmıyor. Balıkçıların ağlarına şimdilik istavrit takıldı." dedi.

İstavrit tezgahlarda 40-50 lira arasında satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Yaşar Güler Mansur Yavaş Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Derya Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Ali Koç Umut Meraş Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstavrit Tekirdağ'da tezgahları süslemeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 13:10:34. #1.15#

title