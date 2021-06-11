İstavrit, mezgit ve barbun tezgahlardaki yerini aldı
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İstavrit, mezgit ve barbun tezgahlardaki yerini aldı

İstavrit, mezgit ve barbun tezgahlardaki yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da balık tezgahlarına olta balıkları istavrit, mezgit ve barbun gelmeye başlarken, balık satıcıları ise satışların az olmamasından yakındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da balık tezgahlarına olta balıkları istavrit, mezgit ve barbun gelmeye başlarken, balık satıcıları ise satışların az olmamasından yakındı.

Denizlerde avlanma yasağının başlamasının ardından balıkçı tezgahlarındaki yerini kültür balıkları somon, alabalık, çipura, levrek ile kötek balığına kaptıran istavrit, mezgit ve barbun tekrar balıkçı tezgahlarında yerini almaya başladı. Olta balıkçıları tarafından yakalanan balıklar Samsun'daki balıkçı tezgahlarında 30'ar TL'den satışa sunulsa da balık satıcıları satışların iyi olmamasından yakındı.

"İstavrit, mezgit ve barbun kültür balıklarına göre daha güzel satılıyor"

Küçük balıkların kültür balıklarına göre daha fazla rağbet gördüğünü dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, "Şu anda tezgahta kültür balıklarından levrek, alabalık, kötek, somon ve çipura var. Ayrıca olta balıkları da geliyor. Mezgit, istavrit ve barbun gibi balıklar da gelmeye başladı. Fiyatlar uygun olmasına rağmen iş yok. Havalar sıcak, vatandaşın da balığa talebi az. Somon kilo 25 TL, alabalık kilo 20 TL, levrek-çipuranın kilosu 45 TL, kötek kilo 45 TL, istavrit, barbun ve mezgidin kilosu da 30 TL'den satılıyor. Balıklar uygun ama ilgi yok denecek kadar az. Kültür balıklarına göre olta balıkları daha fazla satılıyor. Vatandaşlar kültür balıklarının aksine küçük balığa daha fazla ilgi duyuyor. İstavrit, barbun ve mezgit diğer balıklara göre daha güzel satılıyor. Bundan sonra da olta balıklar tezgahlarda yerini almaya devam eder" dedi.

"Mangalda en güzel çipura olur"

Havaların ısınması ile birlikte mangal sezonda en güzel çipura balığının mangal yapılacağına dikkat çeken balık satıcısı Kurtça Aydın ise "Sezon bittiğinden beri kültür balıkları satıyoruz. İş yok. Havalar da sıcak gidiyor. Şu anda bekleme aşamasındayız. Eylül ayına kadar beklemeye devam edeceğiz. Olta balıkları da tezgahlarda yerini almaya başladı. Her gün 5-10 kilo geliyor. Kültür balıklarına pek ilgi olmuyor ama mezgit, barbun ve istavrit satışı oluyor. Yaz itibariyle mangal sezonu da açıldı. Şu anda mangalda en güzel çipura olur. Levrek ve somon da mangal olur. Çipura diğerlerine göre daha yağlı ve etli olduğundan daha fazla tercih edilebilir. Bütün ve 2 parça fileto şeklinde mangalda pişirilebilir. 1 çipura ortalama 400 gr gelir. 1 balıkla da 1 kişi rahatlıkla doyar. 10 kişilik bir mangal yapacaksanız 10 adet çipura yeterli. Çipuranın tanesi 20 TL'ye denk gelir, yani 10 kişilik bir balık 200 TL'ye denk gelir" diye konuştu. - SAMSUN

İstavrit, mezgit ve barbun tezgahlardaki yerini aldı
İstavrit, mezgit ve barbun tezgahlardaki yerini aldı
İstavrit, mezgit ve barbun tezgahlardaki yerini aldı
İstavrit, mezgit ve barbun tezgahlardaki yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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