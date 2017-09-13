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İstavrit Bolluğu Fiyatlara Yansıdı

Kilogramı 10 liradan satılan istavritin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.

İstavrit Bolluğu Fiyatlara Yansıdı

Kilogramı 10 liradan satılan istavritin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com