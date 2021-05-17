İstatistiklerle gençlik (1)
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İstatistiklerle gençlik (1)

İstatistiklerle gençlik (1)
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 893 bin 750 genç bulunuyor.

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 893 bin 750 genç bulunuyor. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4'üne karşılık geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 893 bin 750 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,3'ü genç erkek, yüzde 48,7'si ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,5 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,5 ile Muğla, yüzde 12,8'er ile Sinop ve Balıkesir olarak sıralandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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