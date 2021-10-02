İstatistik Konseyinin başkanlığını TÜİK Başkanı yapacak - Haberler Ekonomi
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İstatistik Konseyinin başkanlığını TÜİK Başkanı yapacak

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
İstatistik Konseyinin başkanlığını TÜİK Başkanı yapacak

İstatistik Konseyinin başkanlığını, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı yapacak.

İstatistik Konseyinin başkanlığını, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı yapacak.

İstatistik Konseyi Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İstatistik Konseyi Başkanı, TÜİK Başkanı olacak. Değişiklik öncesi yönetmelikte, konseye Hazine ve Maliye Bakanı'nın başkanlık edeceği yer alıyordu.

Daha önce, Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TÜİK, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili kurum haline getirilmiş, İstatistik Konseyinin üyelikleri de yeniden düzenlenmişti.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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