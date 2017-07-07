İstasyon Mahallesi'nde 10 Sokak Yenilendi

Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında başlattığı asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstasyon Mahallesi'nde 10 sokağın yollarını yenileyerek, vatandaşın hizmetine sundu.



İstasyon Mahallesinde yapılan çalışmalar kapsamında toplam 4 bin metre uzunluğundaki yollara, 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelindeki yollara serilen asfaltın, belediye bünyesindeki asfalt plentinde üretildiğini de hatırlattı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha konforlu bir alt yapıya kavuşuyor" dedi.Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eşzamanlı olarak aralıksız çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan yolundaki çalışmalarımızla;büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşanıyor. Bu değişimi ulaşımda rahatlık sağlayarak da hissettirmek için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda İstasyon Mahallesi'ndeki Pınar, Tek, Spor, Ersoy, Akgün, Grup, Bahçeli, Mehtap, Şafak ve Ziya Sokak olmak üzere toplam 10 sokağın yollarını yeniledik ve daha konforlu bir hale getirdik. Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 4 bin metre uzunluğunasahip yollara, 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir.Daha ferah ve daha nezih bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ