İSTASYON MAHALLE KONAĞINDA DİKİŞ KURSU AÇILIŞI YAPILDI
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İSTASYON MAHALLE KONAĞINDA DİKİŞ KURSU AÇILIŞI YAPILDI

İSTASYON MAHALLE KONAĞINDA DİKİŞ KURSU AÇILIŞI YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hazırlanan proje ile İstasyon Mahallesi kadın sakinleri, dikiş kursuna kavuştu.

Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hazırlanan proje ile İstasyon Mahallesi kadın sakinleri, dikiş kursuna kavuştu.

Açılış programına Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, birim müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, burada yaptığı konuşmada açılışı yapılan kurs merkezinin birçok açıdan kadınlar için güzel sonuçları beraberinde getireceğini belirterek, "Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde güzel bir çalışma yapıldı. Uzman eğitmenler tarafından verilecek bu kurslar ile İstasyon Mahallesindeki kadınlar, sosyal hayata daha çok katılacak ve aile ekonomilerine katkı sunma imkanı bulacak. Salgının etkilerinin azalması ile birlikte bu yöndeki çalışmaların daha çok olmasını umuyorum. Böyle anlamlı bir projede yer alan Halk Eğitim Merkezi yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yıldız ise açılışı yapılan kursun kadınlara olan faydalarına değinerek, katkıları dolayısıyla Başkan Şahin'e teşekkür etti.

Açılış sonrası Başkan Şahin, kadın ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre

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