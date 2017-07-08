İstasyon Caddesi Yenileme" Projesi

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentin en işlek yaya caddesi olan İstasyon Caddesinin yenileneceğini bildirdi.



Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli'nin göz bebeği İstasyon Caddesinin kente yakışır modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.



Muhteşem ağaçlarla dolu, kentin tarihini gösteren, cıvıl cıvıl kuş seslerini dinlediği caddenin, kısa bir süre içerisinde yenileneceğini ifade etti.



Çalışmalara başladıklarını belirten Kesimoğlu, caddenin çağdaş, engelli kullanımına uygun ve kullanışlı bir biçimde halkımızın hizmetine sunulacağını bildirdi.