İstasyon Caddesi'nin Kaldırımları Yenileniyor

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın İstasyon Caddesi'nde, 12 yıl önce yapılan ve deforme olan kaldırımların değişim çalışmasını yerinde inceleyerek cadde esnafını ziyaret etti.

İstasyon Caddesi'nde yıllar önce yapılan ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan eski kaldırım taşları değiştiriliyor. Geçen yıl başlayan çalışmalarda ilk etapta kent meydanından 50'inci Yıl Kavşağı'na kadar olan kısımda yenileme çalışmaları tamamlandı. Bu yıl da tren garına kadar olan kısımda çalışmalar başlatıldı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek cadde esnaflarıyla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aydın kamuoyundaki dedikodulara açıklık getirdi. Esnaflar da, durumun bilincinde olduklarını belirterek,"Başkanım biz çalışmalardan dolayı oldukça memnunuz. 50'inci Yıl Kavşağı'na kadar geçen yıl yapmıştınız, bu yıl da kalan kısmı tamamlıyorsunuz. Buradaki çalışma bizleri sevindirdi." dedi.

Başkan Aydın, esnaf ve vatandaşların sahip olduğu bilinçten dolayı memnuniyet duyduğunu kaydederek, teşekkür etti. - SİVAS