İSTANBULTUZLA BELEDİYE BAŞKANI YAZICI: MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ MİLLETİMİZİN GELECEĞİDİR

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temin edecek ' Milli Teknoloji Hamlesi'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Yazıcı, ' Milli teknoloji hamlesi ülkemizin ve milletimizin geleceğidir' dedi.

Yazıcı,? Eğer ki biz bugün belli şeyleri, riskleri göze almazsak yarın çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşadığı sıkıntılar bizim bugün almadığımız tedbirler yüzünden olur. Bugün Ukrayna halkının içine düştüğü 'keşke' pişmanlığı ve coğrafyamızda yaşananlar savunma sanayimize ve savunma teknolojilerine yaptığımız yatırımın ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor? diye konuştu.

UKRAYNA BÜTÜN NÜKLEER GÜÇLERİNİ TESLİM EDİYOR

Başkan Yazıcı, Türkiye'nin atılım yaptığı Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine dikkat çekerek, '15-20 yıldız Suriye'de, Irak'ta savaş yaşanıyor. Filistin'de yaşanıyor, Arakan'da yaşanıyor, Doğu Türkistan'da yaşanıyor. Bunlara hiç kimse bakmıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya girişi ile yaşanmaya başlanan, olay da her iki ülkede kendisini Rus kabul ediyor ve Rus tabirini 'Bize ait' olduğunu iddia ediyor. İki ülke birbiriyle bu kadar içli dışlı. SSCB döneminde beraber yürümüşler. Yanılmıyorsam Kruşçev Kırım'ı onlara hediye ediyor. Böylesine bir dönemden geliniyor ve bugün kardeşlik bitiyor, toprak iddiaları başlıyor. Bazıları diyor ya, 'Bizim burnumuzun dibinde, niye şey yapmalıyız" diyorlar. Bu bence Ukrayna'nın bir hatası. Diyecekler; 'Niye" SSCB dağıldıktan sonra 3 bin 700 nükleer başlıkla dünyanın üçüncü nükleer gücü oluyor Ukrayna. Biliyor musunuz bunu? 7 bin başlıktan 3 bin 700 tanesi Ukrayna'da kalıyor. Ukrayna 1992 yılında Biraz Rusya'nın baskısı, üçüncü güç istemeyen ABD'nin de isteğiyle Ukrayna bütün bu nükleer güçlerini teslim ediyor? dedi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN GELECEĞİDİR'

Başkan Yazıcı, 'Bugün işte bu durum. Bizim çok akıllılar var ya geleceğe dair işte 'Uçak, SİHA, silahlar bu ne sanayi' diyenler. Ukrayna bugün şunu diyebilir miydi? 'Birazcık daha ekonomimiz sıkıntıda olsaydı da birazcık daha kemer sıksaydık, biraz daha silaha yatırım yapsaydık, nükleer başlıkları keşke vermeseydik ve tekrar yapsaydık. Rusya'nın işgaline uğramasaydık' Bunu gelecekte çocuklarımıza ve torunlarımıza söyletmememiz lazım. Eğer ki biz bugün belli şeyleri, riskleri göze almazsak yarın çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşadığı sıkıntılar bizim bugün almadığımız tedbirler yüzünden olur. Bugün Ukrayna halkının içine düştüğü 'keşke' pişmanlığı ve coğrafyamızda yaşananlar savunma sanayimize ve savunma teknolojilerine yaptığımız yatırımın ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Milli teknoloji hamlesi ülkemizin ve milletimizin geleceğidir? dedi.