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İstanbulspor yağmur altında çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İstanbulspor yağmur altında çalıştı

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta evinde oynayacağı Kocaelispor maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta evinde oynayacağı Kocaelispor maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig 27. haftasında İstanbulspor, pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-siyahlılar bu maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular antrenmanın devamında taktik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbulspor, Kocaelispor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

İstanbulspor, Spor Toto, Esenyurt, Pazar, Spor, Haberler

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