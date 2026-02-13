Haberler

İlyas Öztürk: "Buraya gelirken bizim için çok zor maç olacağını zaten tahmin etmiştik"

İlyas Öztürk: 'Buraya gelirken bizim için çok zor maç olacağını zaten tahmin etmiştik'
Güncelleme:
İstanbulspor, Çorum FK'yı 3-2 mağlup ettiği maç sonrası Teknik Sorumlu İlyas Öztürk, karşılaşmanın zorluğunu ve oyuncularının performansını değerlendirdi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Çorum FK maçının ardından ardından yaptığı açıklamada, "Buraya gelirken bizim için çok zor maç olacağını zaten tahmin etmiştik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Çorum FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, zor bir deplasmandan güzel bir skorla ayrıldıklarını belirterek, "Buraya gelirken bizim için çok zor maç olacağını zaten tahmin etmiştik. Çok etkili oyuncuları var, bazılarını yakından tanıyoruz. İlk yarıda kompakt oynamaya çalıştık. Birinci golü bulduk, akabinde de cevap verdiler. Devreye 1-1 berabere girdik. İkinci yarı hemen oyunun başında golü yiyince demoralize olduk. Fakat hemen toparlandık. Akabinde ikinci ve üçüncü golü bulduktan sonra buradan da güzel bir skorla ayrılıyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

