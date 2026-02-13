Haberler

İlyas Öztürk: "Buraya gelirken bizim için çok zor maç olacağını zaten tahmin etmiştik"

İlyas Öztürk: 'Buraya gelirken bizim için çok zor maç olacağını zaten tahmin etmiştik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbulspor, Çorum FK'yı 3-2 mağlup ettiği maç sonrası Teknik Sorumlu İlyas Öztürk, karşılaşmanın zorluğunu ve oyuncularının performansını değerlendirdi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Çorum FK maçının ardından ardından yaptığı açıklamada, "Buraya gelirken bizim için çok zor maç olacağını zaten tahmin etmiştik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Çorum FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, zor bir deplasmandan güzel bir skorla ayrıldıklarını belirterek, "Buraya gelirken bizim için çok zor maç olacağını zaten tahmin etmiştik. Çok etkili oyuncuları var, bazılarını yakından tanıyoruz. İlk yarıda kompakt oynamaya çalıştık. Birinci golü bulduk, akabinde de cevap verdiler. Devreye 1-1 berabere girdik. İkinci yarı hemen oyunun başında golü yiyince demoralize olduk. Fakat hemen toparlandık. Akabinde ikinci ve üçüncü golü bulduktan sonra buradan da güzel bir skorla ayrılıyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü

Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı