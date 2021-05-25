İstanbulspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mustafa Dalcı ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul