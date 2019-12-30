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İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarının ayrıldığını duyurdu.

30.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:34
İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sarı-siyahlı ekibin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

İstanbulspor'da mart ayında göreve getirilen Fırat Gül'ün, 2019-2020 sezonu öncesi haziranda sözleşmesi uzatılmıştı.

Kaynak: AA
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