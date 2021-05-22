SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
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SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında sahasında Altay'ı ağırlayacak olan İstanbulspor'da taraftarlar takımını yalnız bırakmadı.

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında sahasında Altay'ı ağırlayacak olan İstanbulspor'da taraftarlar takımını yalnız bırakmadı.

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde deplasmanda 3-2 kaybettiği Altay'a karşı kendi sahasında rövanşa çıkacak İstanbulspor'a taraftarları maç öncesinde stat dışından desteklerini gösterdi. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stat çevresinde, 100 kişilik bir taraftar grubu tezahüratlarıyla takımlarına seslerini duyurmaya çalıştı.

SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı
SPOR İstanbulspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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