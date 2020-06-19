İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
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İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı

TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
19.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:06

TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Eslem'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Papa'nın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Popov'un pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Selim Ilgaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.

36. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Eslem'in içeri yerden çevirdiği topa kale önünde Papa Diouf'un yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

55. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Kağan Miray'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Akın sektirdi. Arka direkte topu önünde bulan Papa'nın vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

69. dakikada sağ taraftan atılan yerden pasta meşin yuvarlak sol tarafta Caner Hüseyin Bağ'ın önünde kaldı. Caner Hüseyin sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

88. dakikada Yusuf'un içeri çevirdiği topa kale önünde Soner, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2

90+6. dakikada sarı kartı bulunan Issah'ın rakibi Barbosa'ya yaptığı hareketi hakem Alper Çetin sarı kart olarak değerlendirdi ve Issah ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

STAT: NECMİ KADIOĞLU

Hakemler: Alper Çetin xx, Gökmen Baltacı xx, Cem Özbay xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan xx, Atchom xx, Ali Aytemur xx, Rıdvan Şimşek xx (Zafer Şensoy dk. 65 x), Issah xx, Eslem Öztürk xxx (Uygar Mert Zeybek dk. 81 ?), Cajic xx, Ali Dere xx, Kağan Miray Bağış xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 75 x), Papa Diouf xxx (İbrahim Yılmaz dk. 76 x)

Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Mehmet Yeşil, Egehan Gök, Berkay Görmez, Erdem Şen, Emir Gökçe

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Rayane Aabid xx, Gökhan Karadeniz xx (Hamza Gür dk. 57 x), Selim Ilgaz xx, Caner Hüseyin Bağ xxx (Soner Örnek dk. 82 xxx), Mirkan Aydın x (Alican Özfesli dk. 57 xx), (Barbosa dk. 75 x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Furkan Şeker

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Papa Diouf (dk. 36 ve 55) (İstanbulspor), Caner Hüseyin Bağ (dk. 69), Soner Örnek (dk. 88) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Issah (dk. 90+6) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Eslem Öztürk (İstanbulspor) Popov, Hamza Gür, Sadi Karaduman (Hatayspor)

(İHA)

Kaynak: İHA

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