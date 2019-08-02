İstanbulspor, Okan Saraçoğlu'nu kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Okan Saraçoğlu'nu transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Okan Saraçoğlu'nu transfer etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren Okan Saraçoğlu, 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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