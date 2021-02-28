İstanbulspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbulspor maçının ardından

28.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:43
İstanbulspor maçının ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Eskişehirspor, sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Eskişehirspor, sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev ve İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İyi rakiplere karşı oynamanın kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu ifade eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, "İçeride bir zorlu maç daha geçirdik. Bu zorlu maçlarda, arka arkaya 10 günde 3 maç oynadık. Takımın yorgunlukları ve çocukların bazı sıkıntıları olması tabii ki bizi de zorluyor.  Bu kadar süre içerisinde maç oynamaya alışık olmayan bir kadromuz var. Yeni yeni gençler sahaya sürüyoruz. Bu da bize kazanç oluyor. Bugün 17 yaşında bir oyuncumuzu kazandırdığımızı düşünüyorum. Böyle böyle 2-3 oyuncumuz daha arkadan geliyor. Onları da kazanırsak Eskişehirspor'un geleceği adına, Türk futboluna artı verecek oyuncular adına. İstanbulspor'a da başarılar diliyorum. İyi bir ekip, biz böyle iyi ekiplere karşı ne kadar zorlansak da bizim için büyük bir tecrübe oluşuyor. Bu tecrübeyi inşallah ilerleyen haftalarda artı olarak sahaya yansıtırız. Buna da eminim. İstanbulspor'a başarılar dilerim" dedi.

ORHAN ÇIKIRIKÇI: ÖNEMLİ OLAN BURADAN KAYIPSIZ GEÇMEKTİ

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise Eskişehir'den kayıpsız ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Diğer haftalara güvenle bakabilmek için Keçiören maçını da kayıpsız geçmek istediklerini kaydeden Çıkırıkçı, "Eskişehirspor benim ilk Süper Lig'de oynadığım takım. Çok sevdiğim şehir. Onlara önümüzdeki yıllarda başarılar dilerim. İnşallah toparlanır ve yeniden Süper Lig'e çıkarlar. Maça gelince; maçta hep topa hakim olan taraf bizdik. İyi oynadık, oyuncularımı tebrik ederim. Önemli olan buradan kayıpsız geçmekti. Bunu başardık. Hafta sonu Keçiören maçı var, ona da iyi hazırlanıp, onu da kayıpsız geçersek önümüze daha güvenli bakabiliriz" şeklinde konuştu.


- Eskişehir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Kenan Doğulu Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbulspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 18:50:10. #1.15#
title