İstanbulspor maçından notlar

TFF 1'inci Lig'de İzmir'de Altay ile İstanbulspor arasındaki Play-Off yarı final ilk maçında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımın ideal 11'inde tek değişiklik yaptı.

TFF 1'inci Lig'de İzmir'de Altay ile İstanbulspor arasındaki Play-Off yarı final ilk maçında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımın ideal 11'inde tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam sol kanatta Ziya'yı sahaya sürerken, Erhan yedek soyundu.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı önderliğindeki İstanbulspor'da son olarak deplasmanda oynanan Ankaraspor maçında ilk 11'de yer alan Emrecan kadroda yer almazken, Mehmet Uslu, Eslem ve Ali Dere yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine Ali, Onur, Melih ve Mehmet Yeşil 11'de görev yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından bazı Altaylı taraftarlar Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın dışında toplanırken, emniyet güçleri taraftarların stadyuma yaklaşmasına izin vermedi. Görevli olarak akredite edilen Altaylılar ise numaralı tribünde tezahüratlar yaparak takımlarına destek verdi. Stat hoparlöründen sık sık çalınan Altay Marşı'na Altay'ı destekleyenler eşlik etti. Az sayıda kişi de İstanbulspor'u destekledi. Protokol tribünün tamamen doldu.

Ligde şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak protokol tribününde yer alırken, siyah-beyazlı takımı CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve Bedri Serter, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yalnız bırakmadı. Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Nazilli Belediyespor'u 3'üncü Lig'de şampiyon yapan Teknik Direktör Mesut Toros da müsabakayı izleyenler arasındaydı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı