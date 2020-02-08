İstanbulspor maçına kar engeli

08.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:19

Giresun 'da oynanan Giresunspor - istanbulspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

TFF 1'inci Lig'in 21'inci hafta maçında Giresunspor, sahasında İstanbulspor'ı konuk etti. Maç, yoğun kar yağışı nedeniyle yarına ertelendi. Maçın 34'üncü dakikasında tatil edilen maçta İstanbulspor Cajic'in attığı golle 1-0 öndeydi.

HEKİMOĞLU TRABZON FK - KIRKLARELİSPOR MAÇI DA ERTELENDİ

Öte yandan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK ile Kırklarelispor arasında Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanması gereken maç da kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Kaynak: DHA

- Giresun