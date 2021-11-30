İstanbulspor maçı hangi kanalda? - Haberler
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İstanbulspor maçı hangi kanalda?

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İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen İstanbulspor - Afyonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İstanbulspor - Afyonspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada İstanbulspor - Afyonsporkarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İstanbulspor - Afyonspor maçı şifresiz mi? İstanbulspor - Afyonspor maçı hakemi kim? İstanbulspor - Afyonspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

İSTANBULSPOR - AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 30.11.2021 Salı bugün saat 14.00'te başladı.

İSTANBULSPOR - AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Afyonspor maçı yayın bilgisi bulunmuyor.

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