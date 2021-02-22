İstanbulspor Kulübünden TFF'ye "kural hatası" başvurusu
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İstanbulspor Kulübünden TFF'ye "kural hatası" başvurusu

22.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:56
İstanbulspor Kulübünden TFF'ye

İstanbulspor Kulübü, TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

İstanbulspor Kulübü, TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, hakem Turgut Doman'ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor-Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurusunu yapmıştır. Türk spor kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor'dan daha önce yapılan açıklamada, cumartesi günü Yılport Samsunspor'a karşı oynadıkları maçın 90. dakikasında Eduart Rroca'nın gördüğü kırmızı kartta kural hatası yapıldığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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