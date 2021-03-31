İstanbulspor, gelecek sezon için teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaştı
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İstanbulspor, gelecek sezon için teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaştı

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
İstanbulspor, gelecek sezon için teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile gelecek sezon için anlaştıklarını açıkladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile gelecek sezon için anlaştıklarını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'nın bu sezon iki takım çalıştırdığı için kulübede görev alamayacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Mustafa Dalcı ile 2021-2022 sezonu adına anlaşma sağlamıştır. Mustafa Dalcı bu sezon içerisinde iki takım çalıştırdığı için kurallar gereği üçüncü bir takım çalıştıramamaktadır. Bu sebeple mevcut Süper Lig hedefimizin ve gelecek sezonun planlaması adına kalan yedi haftalık süreçte takımımızın maçlarını tribünden takip edecek, yedek kulübemizde ise kendisinin teknik ekibi ve kulübümüzün Pro Lisans sahibi antrenörü Saffet Akbaş yer alacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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