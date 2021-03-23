İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

23.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:53
İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Fatih 'Sultan' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Ligde 47 puanla 6. sırada bulunan İstanbul ekibi, son 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı.

İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük yapan Fatih Tekke, 2019-2020 sezonunun devre arasında yeniden göreve getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hande Erçel Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:57:35. #1.16#
title