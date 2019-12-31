Haberler » Spor » İstanbulspor'da ikinci Fatih Tekke dönemi - Spor

İstanbulspor'da ikinci Fatih Tekke dönemi

İstanbulspor, Fırat Gül'den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.

31.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06
İstanbulspor'da ikinci Fatih Tekke dönemi

İstanbulspor, Fırat Gül'den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.


TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. İstanbul ekibi, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, "Hoş geldin Fatih Tekke" ifadelerine yer verildi.


Deneyimli çalıştırıcının, geçtiğimiz sezon görev aldığı son takım da İstanbulspor'du. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler