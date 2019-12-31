İstanbulspor'da ikinci Fatih Tekke dönemi
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İstanbulspor'da ikinci Fatih Tekke dönemi

İstanbulspor, Fırat Gül'den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.

31.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:30
İstanbulspor'da ikinci Fatih Tekke dönemi

, Gül'den boşalan teknik direktörlük görevine 'yi getirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. İstanbul ekibi, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, "Hoş geldin Fatih Tekke" ifadelerine yer verildi.Deneyimli çalıştırıcının, geçtiğimiz sezon görev aldığı son takım da İstanbulspor'du.

(İHA)

Kaynak: İHA
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