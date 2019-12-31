İstanbulspor'da ikinci Fatih Tekke dönemi
İstanbulspor, Fırat Gül'den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.
İstanbulspor, Fırat Gül'den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. İstanbul ekibi, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, "Hoş geldin Fatih Tekke" ifadelerine yer verildi.Deneyimli çalıştırıcının, geçtiğimiz sezon görev aldığı son takım da İstanbulspor'du.
(İHA)