İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

23.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:15
İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

İstanbulspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbulspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren İstanbulspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-siyahlılar, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fatih 'Sultan' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Bülent Uygun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İşçi Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:19:48. #1.14#
title