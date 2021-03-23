İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

İstanbulspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren İstanbulspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-siyahlılar, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fatih 'Sultan' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı