İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi
TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.
31.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:44
TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "İstanbulspor'a hoş geldin." ifadesi kullanıldı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu bildirildi.
Fatih Tekke, İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük görevi yapmıştı.
Kaynak: AA
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