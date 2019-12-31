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İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

31.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:44
İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi

TFF 1. Lig takımlarından 'da teknik direktörlüğe getirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "İstanbulspor'a hoş geldin." ifadesi kullanıldı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu bildirildi.

Fatih Tekke, İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük görevi yapmıştı.

Kaynak: AA
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