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İstanbulspor'da Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da kiralık olarak forma giyen İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

31.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:36
İstanbulspor'da Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da kiralık olarak forma giyen İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, bonservisi 'de bulunan 18 yaşındaki İranlı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Fenerbahçe ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Sayyadmanesh, bu sezon İstanbulspor ile tüm kulvarlarda forma giydiği 11 maçta bir gol kaydetti.

Kaynak: AA
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