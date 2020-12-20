İstanbulspor - Bursaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 15. haftanın maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi İstanbulspor - Bursaspor maçıdır. Peki İstanbulspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi İstanbulspor - Bursaspor maçıdır. Peki İstanbulspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

İSTANBULSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbulspor - Bursaspor maçı bugün 20 Aralık Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır.

İSTANBULSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 1. Lig maçları anlaşma gereği TRT kanalında yayınlanmaktadır. Bu maçın da TRT'de yayınlanması bekleniyor. Maç TRT Spor ekranında yayınlanacaktır.

İSTANBULSPOR - BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda, İstanbul'da oynanacaktır.

İSTANBULSPOR - BURSASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Hakem)

GÖKHAN BARCIN(1. Yardımcı Hakem)

ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN(Dördüncü Hakem)

TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)

GÖKSEL TOPALOĞLU(Temsilci)

TİMUÇİN BAŞAR(Temsilci)