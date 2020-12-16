İstanbulspor-Bursaspor maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

TFF 1. Lig'de bu hafta en çok dikkat çeken maçı olan İstanbulspor-Bursaspor maçını İzmir bölgesi hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

TFF 1. Lig'de bu hafta en çok dikkat çeken maçı olan İstanbulspor-Bursaspor maçını İzmir bölgesi hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

TFF 1.Lig'de 15'inci hafta görev yapacak hakemler açıklandı. Bursaspor'un deplasmanda İstanbulspor'la oynayacağı maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılığını Gökhan Barcın ve Anıl Usta yapacak. Bursaspor, genç hakem yönetiminde bugüne kadar bir maça çıktı. Yeşil beyazlılar, Balıkesirspor'la bu sezon oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazandı. İstanbulspor ise Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çaldığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı