İstanbulspor - Aydeniz Et Balıkesirspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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İstanbulspor - Aydeniz Et Balıkesirspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

07.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:57
İstanbulspor - Aydeniz Et Balıkesirspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de erteleme maçları bugün oynanıyor. Bugün 13. haftanın erteleme maçı olacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi İstanbulspor - Aydeniz Et Balıkesirspor maçıdır. Peki İstanbulspor - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi İstanbulspor - Aydeniz Et Balıkesirspor maçıdır. Peki İstanbulspor - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

İSTANBULSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

TFF 1.ligde İstanbulspor - Aydeniz Et Balıkesirspormaçı önceden ertelenmişti. Ertelenen maç bugün oynanacak.

İSTANBULSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbulspor - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı 7 Ocak Perşembe günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır. İstanbulspor - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı 13. haftanın erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır.

İSTANBULSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

İstanbulspor - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

İSTANBULSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Necmi Kadıoğlu Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

İSTANBULSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

TURGUT DOMAN(Hakem)

KEMAL ELMAS(1. Yardımcı Hakem)

ÖZCAN SULTANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

ONUR BİNGÖL(Dördüncü Hakem)

TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)

HAYRİ ÇAVUŞOĞLU(Temsilci)

OSMAN YILDIRIM(Temsilci)

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