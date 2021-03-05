İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle! İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı kesintisiz izle!
TFF 1. Lig'de 25. haftanın önemli maçı İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle! İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı kesintisiz izle!
Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçını Emre Kargın yönetiyor. İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle! İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı kesintisiz izle!
İSTANBULSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER!
İlk 11'ler
İstanbulspor: Marin Ljubic, Mehmet Yeşil, Melih Kabasakal, Wellington Nascimento, Ali Yaşar, Eslem Öztürk, Onur Ergün, İbrahim Yılmaz, Levent Ayçiçek, Eduart Rroca, Mirkan Aydın
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Soner Gönül, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Mert Kula, Cem Ekinci, Uğur Utlu, Ilir Mustafa, Barış Alper Yılmaz, Kamal Issah, Emeka Eze