İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle! İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı kesintisiz izle!
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İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle! İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı kesintisiz izle!

05.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:04
İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle! İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı kesintisiz izle!

TFF 1. Lig'de 25. haftanın önemli maçı İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle! İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı kesintisiz izle!

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçını Emre Kargın yönetiyor. İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle! İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçı kesintisiz izle!

İSTANBULSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER!

İlk 11'ler

İstanbulspor: Marin Ljubic, Mehmet Yeşil, Melih Kabasakal, Wellington Nascimento, Ali Yaşar, Eslem Öztürk, Onur Ergün, İbrahim Yılmaz, Levent Ayçiçek, Eduart Rroca, Mirkan Aydın

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Soner Gönül, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Mert Kula, Cem Ekinci, Uğur Utlu, Ilir Mustafa, Barış Alper Yılmaz, Kamal Issah, Emeka Eze

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