İstanbulspor - Altay TFF 1. Lig yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın yarı final play off müsabakası oynanacak. Yarınki maçlardan birisi İstanbulspor - Altay maçı oldu. Peki, İstanbulspor - Altay yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
İstanbulspor - Altay maçı ne zaman ve hangi kanalda başlıyor merak edildi. Maç TRT 'de mi yayınlanacak? İstanbulspor - Altay TFF 1. Lig yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? Detaylar haberimizde.
İSTANBULSPOR - ALTAY TFF 1. LİG YARI FİNAL PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İstanbulspor - Altay maçı 22 Mayıs Cumartesi günü (yarın) akşam saat 18:00 'da başlayacaktır.
İSTANBULSPOR - ALTAY TFF 1. LİG YARI FİNAL PLAY OFF MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Altay maçı TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?
ALİ PALABIYIK(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
ERDİNÇ SEZERTAM(2. Yardımcı Hakem)
YASİN KOL(Dördüncü Hakem)
YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)
KAMURAN AYDOĞAN(Temsilci)
ERCÜMENT ÖZİNAN(Temsilci)
FAHREDDİN SELÇUK(Temsilci)