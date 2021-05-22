SPOR Mustafa Denizli: Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi
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SPOR Mustafa Denizli: Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek finale çıkmalarını, "Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" şeklinde ifade etti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek finale çıkmalarını, "Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" şeklinde ifade etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından basın toplantısında konuşan Denizli, şunları söyledi;

"Geriye dönüp baktığım zaman şu an görev yaptığım camia benim hayatımın dörtte birinden fazlasını geçirdiğim bir camia. Teknik adam olarak çok büyük camialarda görev yaptım. Milli takımda da görev yaptım. Bunlar benim için övünç sayfalarıdır. Altay'ın üzerimdeki etkisi çok başka bir şey. Altay bana transfer teklifi ile gelemez. Bana transfer çağrısı yapamaz. Ancak beni görev emri olarak davet eder. Bu bir görev emriydi. Çok acil işlerimi dahil her şeyi yüz üstü bıraktım. Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi."

"Finalde hangi takımla karşılaşmak istersiniz?" sorusuna ise Denizli, "Samsunspor averajla çıkamadı. Altınordu çok köklü camialardan biri. Yıllar önce beraber mücadele ettiğimiz takımlardan biriydi. Finale hazırlanacağız. Bu iki takımdan hangisi çıkarsa fark etmez. Çıkıp finalde mücadelemizi yapacağız. Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" yanıtını verdi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş da, şöyle konuştu;

"En azından yukarıya çıkmak için son bir maçı oynamak istiyorduk. O zaman başarmış olacaktık. Ama başaramadık. Altay'ı tebrik ederim. Daha iyi oynadılar. Gol yemediler. Pozisyonumuz da yok denecek kadar azdı. Mağlup olunca konuşmak zor. Üzgünüz. İstedik ama olmadı."

SPOR Mustafa Denizli: Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi
SPOR Mustafa Denizli: Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi
SPOR Mustafa Denizli: Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi
SPOR Mustafa Denizli: Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
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