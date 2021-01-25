İstanbulspor - Adanaspor maçı ne zaman? İstanbul - Adanaspor maçı hangi kanalda?

İstanbulspor ile Adanaspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Necmi Kadıoğlu Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Peki, İstanbulspor - Adanaspor maçı ne zaman? İstanbul - Adanaspor maçı hangi kanalda?