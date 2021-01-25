İstanbulspor - Adanaspor maçı ne zaman? İstanbul - Adanaspor maçı hangi kanalda?
İstanbulspor ile Adanaspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Necmi Kadıoğlu Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Peki, İstanbulspor - Adanaspor maçı ne zaman? İstanbul - Adanaspor maçı hangi kanalda?
Merakla beklenen karşılaşma İstanbulspor - Adanaspor maçı koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşecek. İstanbulspor - Adanaspor maçı ne zaman? İstanbul - Adanaspor maçı hangi kanalda?
İSTANBULSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?
İstanbulspor-Adanaspor Maçı 25 Ocak Pazartesi günü oynanacak. İstanbulspor-Adanaspor Maçı 16:00'de başlayacak.
İSTANBULSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.