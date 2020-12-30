İstanbulspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün başlayacak maçlardan birisi İstanbulspor - Adana Demirspor maçıdır. Peki İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi İstanbulspor - Adana Demirspor maçıdır. Peki İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır. Bu maç 9. haftanın erteleme maçıdır.

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

HÜSEYİN AYLAK(1. Yardımcı Hakem)

EMİR ERAY EYİSOY(2. Yardımcı Hakem)

DENİZ KÜKREK(Dördüncü Hakem)

MÜRVET SEZER(Gözlemci)

BERK ÖZBEK(Temsilci)

MURAT KARAKAYA(Temsilci)

BARIŞ ŞENSOY(Temsilci)