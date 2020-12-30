İstanbulspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
TFF 1. Lig'de ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün başlayacak maçlardan birisi İstanbulspor - Adana Demirspor maçıdır. Peki İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi İstanbulspor - Adana Demirspor maçıdır. Peki İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İstanbulspor - Adana Demirspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır. Bu maç 9. haftanın erteleme maçıdır.
İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
İstanbulspor - Adana Demirspor maçı TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.
İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
HÜSEYİN AYLAK(1. Yardımcı Hakem)
EMİR ERAY EYİSOY(2. Yardımcı Hakem)
DENİZ KÜKREK(Dördüncü Hakem)
MÜRVET SEZER(Gözlemci)
BERK ÖZBEK(Temsilci)
MURAT KARAKAYA(Temsilci)
BARIŞ ŞENSOY(Temsilci)