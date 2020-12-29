İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
İstanbulspor ile Adana Demirspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Necmi Kadıoğlu Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Koronavirüs önlemleri ile gerçekleşecek karşılaşmada İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
İstanbulspor-Adana Demirspor Maçı 30 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İstanbulspor-Adana Demirspor Maçı 19:00'de başlayacak.
İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.