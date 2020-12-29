İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
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İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

29.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:20
İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

İstanbulspor ile Adana Demirspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Necmi Kadıoğlu Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Koronavirüs önlemleri ile gerçekleşecek karşılaşmada İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor-Adana Demirspor Maçı 30 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İstanbulspor-Adana Demirspor Maçı 19:00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 17:20:21. #1.14#
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