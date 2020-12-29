İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

İstanbulspor ile Adana Demirspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Necmi Kadıoğlu Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi gün, saat kaçta? İstanbulspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?