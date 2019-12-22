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İstanbulspor'a deplasmanda tek kişilik dev destek

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor-İstanbulspor mücadelesinde 1 taraftar sarı-siyahlı ekibi tribünde tek başına destekledi.

22.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:12
İstanbulspor'a deplasmanda tek kişilik dev destek

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor-İstanbulspor mücadelesinde 1 taraftar sarı-siyahlı ekibi tribünde tek başına destekledi.


Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta Osmanlıspor, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul'dan gelen Yaşar Kartaş isimli İstanbulspor taraftarı 90 dakika boyunca takımını tek başına destekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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