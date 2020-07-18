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İstanbulspor: 3-0

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Deniz Caner Özaral (xx), Mustafa Savranlar (xx)ADANA DEMİRSPOR: Vedat (xx) - Mitrovic (xx) (Dk.46 Adil xx), Rassoul (xx), Tarık (xx), Mehmet Uslu (xx) (Dk.71 Mehmet Uslu x), Tevfik (xx), Sinan (xx) (Dk.77 Aosman x), Traore (xx), Erkan (xx) (Dk.

İstanbulspor: 3-0
18.07.2020 19:28 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:57

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Deniz Caner Özaral (xx), Mustafa Savranlar (xx)

ADANA DEMİRSPOR:   Vedat (xx) - Mitrovic (xx) (Dk.46 Adil xx), Rassoul (xx), Tarık (xx), Mehmet Uslu (xx) (Dk.71 Mehmet Uslu x), Tevfik (xx), Sinan (xx) (Dk.77 Aosman x), Traore (xx), Erkan (xx) (Dk.71 Vedat x), Kosecki (xx), Dibba (xx) (Dk.77 Mehmet Akyüz x)İSTANBULSPOR: Yusuf (xx) - Nascımento (xx), Melih (xx) (Dk.71 Mehmet Yeşil x), Ali (xx), Onur (xx), Rıdvan (xx) (Dk.76 Zafer x), Alperen (xx), Yusuf Ali (xx) (Dk. 46 Berk Ali xx), Emir (xx) (Dk.75 Diouf x), Kağan (xx) (Dk.60 Issah x), Berkay (xx)GOLLER:   Dk.31 (P) ve Dk.69 (P) Erkan Zengin, Dk.44 Mitrovic (Adana Demirspor) SARI KARTLAR: Berk (Adana Demirspor), Alperen (İstanbulspor)KIRMIZI KART: Dk.68 Alperen (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in son haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 yenerek ligi 3'üncü sırada bitirdi.

5'inci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan hızla derine inen Erkan Zengin'in ortasında Kosecki topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak rakip savunmaya çarpıp kornere çıktı.20'nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında soldan gelen topu ceza sahadı çizgisinde kontrol eden Erkan Zengin'in sert şutunda top kalecide kaldı. 30'uncu dakikada Adana Demirspor atağında Tarık sağdan içeri katetti ve ceza sahasına girdiği an rakip savunma tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Erkan, topu sağ köşeden ağlara yolladı: 1-044'üncü dakikada Adana Demirspor'un rakip ceza sahasının sağ köşesinden kazandığı serbest vuruşta Erkan Zengin topu kale önüne yolladı. Oluşan karambolde top Mitrovic'e çarparak ağlarla buluştu: 2-068'inci dakikada Adana Demirspor kontra atağın Dibba topu yaklaşık 20 metre sürdü ve ceza sahasına girerken rakip savunma tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 69'uncu dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Erkan, topu sağ köşeden ağlara yolladı: 3-0

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.


Kaynak: DHA

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