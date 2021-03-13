İstanbulspor: 2-0

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Anıl Usta (xx), Hakan Karabalcık (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)-Tayyip (xx), Sinan (xx) (Dk.84 Traore (?), Okan (xx), Pa Dibba (xxx)(Dk.60 Mehmet(x), Ezeh (x)(Dk.45 Yunus (xx), Kaan (xx) (Dk.70 Süleyman (?),Hasan (xx), Sedat (xx) (Dk.84 Emircan (?), Gökhan (xxx), Rassoul (xx),İSTANBULSPOR: Ljubic (xx)- Nascimento (xx), İbrahim (xx) (Dk.90 Koray (?), Onur (xx), Uygar (x)(Dk.45 Ethemi (xx), Atchom (xx), Levent (xx), Melih (xx), Rroca (xx), Ali (xx) (Dk.90 Ali Dere (?), Mirkan (xx) (Dk.57 Eslem (x)GOLLER: Dk.6 Pa Dibba, Dk.51 Gökhan ( Adana Demirspor )SARI KARTLAR: Kaan, Ezeh, Süleyman (Adana Demirspor) - İbrahim (İstanbulspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.6'ncı dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Sedat'ın ara pasıyla buluşan Pa Dibba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.23'üncü dakikada Adana Demirspor'da köşe vuruşu kullanan Sinan'ın ortasına kafa vuruşu yapan Tayyip, topu az farkla auta yolladı.26'ncı dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor, topla buluşan Gökhan'ın sert vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.İlk yarı Adana Demirspor'un üstünlüğüyle son buldu.51'inci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan, topu önüne çekerek sert bir şut çekti. Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.55'inci dakikada Adana Demirspor'da Sedat topla ceza sahası içerisine girerek sert bir şut çekti. Kaleci topu köşeden çeldi.57'nci dakikada Adana Demirspor'da Gökhan'ın ara pasıyla topla buluşan Okan'ın vuruşunda top kalecide kaldı.58'inci dakikada Gökhan'ın pasıyla buluşan Pa Dibba ceza sahası içerisine girer girmez sert bir şut çekti. Top üstten auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2 farklı skorla yendi.

- Adana

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI