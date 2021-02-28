İstanbulspor: 0-3
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İstanbulspor: 0-3

28.02.2021 18:22 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:22
İstanbulspor: 0-3

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Murat Erdoğan, Utku Tunavelioğlu, Berkay GörmezESKİŞEHİRSPOR: Cengiz - Emir, Mevlüt, Furkan (Dk.81 Doğukan), Bedirhan, Sezgin, Mehmet (Dk.61 Bartu), Tolga (Dk.46 Berkay), Buğra (Dk.81 Uğur Can), Onur (Dk.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Utku Tunavelioğlu, Berkay Görmez

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz - Emir, Mevlüt, Furkan (Dk.81 Doğukan), Bedirhan, Sezgin, Mehmet (Dk.61 Bartu), Tolga (Dk.46 Berkay), Buğra (Dk.81 Uğur Can), Onur (Dk.46 Furgan), İbrahimİSTANBULSPOR: Ljubic - Mehmet, Nascimento, Ali, Melih, Uygar (Dk.81 Ali), Onur, Rroca (Dk.87 Egehan), Levent (Dk.70 Ethemi), Tayyip (Dk.81 Kağan), İbrahim (Dk.69 Koray)?GOLLER: Dk.9 İbrahim, Dk.27 Mehmet, Dk.64 Onur (İstanbulspor)SARI KART: Mevlüt (Eskişehirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.9'uncu dakikada Levent'in soldan ortasına ceza sahasında kafayla vuran İbrahim topu ağlarla buluşturdu: 0-1.27'nci dakikada Uygar'ın sağdan ortasına ceza sahasında Mehmet Yeşil kafayla vurarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.42'nci dakikada Ali'nin soldan ortasında iyi yükselen Onur'un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.İlk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.50'nci dakika Mevlüt, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci topu güçlükle dışarı çeldi.58'inci dakikada kornerden gelen ortaya altıpas üzerinde iyi yükselen Mehmet'in kafa vuruşunu kaleci Cengiz çizgiden çıkardı.64'üncü dakikada Onur, ceza sahasında düşürülmesiyle kazandığı penaltıyı gole çevirdi: 0-3.73'ncü dakikada Rroca'nın ortasına iyi yükselen Koray'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmada baş gol olmadı ve konuk ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.


- Eskişehir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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