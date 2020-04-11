İstanbullunun sokağa çıkma yasağı telaşı İstanbullunun sokağa çıkma yasağı telaşı Ara sokaklar araçlarla doldu taştı Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbullular araçlarına binip fırın ver marketlere akın etti.

İstanbullunun sokağa çıkma yasağı telaşı

Ara sokaklar araçlarla doldu taştı

İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbullular araçlarına binip fırın ver marketlere akın etti. Ara sokaklarda oluşma trafik havadan görüntülenirken, polis ekipleri sık sık vatandaşları uyardı.

Sokağa çıkma yasağı ile vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Ara sokaklarda bile trafik oluştu. Polis vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları için uyardı. Trafik ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA